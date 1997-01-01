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حوادث

"غسيل أموال سعاد الخولي" و"جبهة النصرة" أبرز محاكمات اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 08:52 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي بغسيل الأموال ومحاكمة 16 مُتهمًا في قضية "جبهة النصرة".


أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي بغسيل الأموال

تنظر الدائرة 31 شمال جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره اولى جلسات محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران فى ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية وهي قضية الرشوة.


محاكمة العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي بالرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
كشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 الف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.


محاكمة 16 مُتهمًا في قضية "جبهة النصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"جبهة النصرة".
كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.


محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال البنوك

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني و214 ألفا و11 جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك..ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.


الجنايات تنظر محاكمة مخترقي البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهواري أولى جلسات محاكمة العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحال العصابة الدولية المتهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة أن المتهمون من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولي بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثاني ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من بمالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.


الجنايات تصدر حكمها علي جمال اللبان بالكسب غير المشروع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة حكمها علي جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليون و720 ألف و30 جنيه.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم لأنه خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 300 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدره.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.


الحكم على مدير إدارة التنظيم بحي السلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع المحاكم بطره حكمها علي مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.
كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.


العسكرية تحاكم 43 متهم في حادث الواحات الإرهابي

تنظر محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكري.

الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
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