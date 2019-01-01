توجيهات الرئيس بإتمام تشييد مدن الجيل الرابع تتصدر اهتمامات الصحف

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي أبرزت أيضا توجيهات الرئيس للحكومة باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أوليمبياد طوكيو 2020.

كما سلطت الصحف الضوء على انطلاق النسخة السابعة من المؤتمر الوطنى للشباب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بفندق (الماسة كابيتال) بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين و رجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي فضلا عن حضور كبار رجال الدولة.

وفي الشأن العسكري، تابعت الصحف توجه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، لإجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

أمنيا، واصلت الصحف متابعتها لجهود وزارة الداخلية المستمرة للتصدي لجرائم الفساد والبلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة وكذلك مواجهة كافة الجرائم الاقتصادية وذلك للحفاظ على المال العام.

وفي الشأن الاقتصادي، ركزت الصحف على إعلان البنك الدولي استعداده لتمويل خطوط نقل الغاز من الحقول المكتشفة بمنطقة شرق المتوسط في إطار دعمه خطط مصر الرامية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، وبرز كذلك إشادة الرئيس التنزانى جون ما جوفولى بجهود الرئيس السيسي في دعم إفريقيا، وذلك خلال وضع حجر أساس مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى الفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى الكتريك بتكلفة 2.9 مليار دولار بحضور وزير الكهرباء.

عربيا، سلطت الصحف الضوء على إدانة مصر للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشيو يوم الأربعاء الماضي، كما تناقلت صحف القاهرة مراسم جنازة الرئيس التونسي الراجل الباجي قايد السبسي، حيث اختلطت مشاعر التونسيين بين دموع الحزب والتصفيق والزغاريد.





وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية النشاط المكثف للرئيس السيسي، حيث عقد اجتماعين، الأول مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثاني عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

وأبرزت صحفية (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان - بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس تشديده على ضرورة أن يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية وبحيث تؤسس نموذجا جديدا للحياة في مصر يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال؛ بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.



وفي اجتماع رئاسي ثان ، نشرت صحيفة (الأخبار) توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة - باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أوليمبياد طوكيو 2020، مؤكدا ضرورة النهوض بجميع مكونات المنظومة الرياضية؛ بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، وذلك بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، الذي يهدف لاكتشاف وانتقاء المواهب وصقلها وإعدادها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

وتناول الاجتماع جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأخبار) أن فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة يستضيف النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الأفريقي فضلا عن حضور رجال الدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر يحضره 1500 شاب وفتاة يمثلون كافة فئات الشباب المصري من شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب من المبدعين والمبتكرين وآخرين يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني، لافتة إلى أن المؤتمر يعد الحدث الأبرز الذي يشهده (الماسة كبيتال) كأول فندق مجهز بالعاصمة الإدارية الجديدة لتحتضن قاعة المؤتمرات الخاصة به فعاليات المؤتمر والتى تبلغ مساحتها 54 ألف متر مربع وتسع لأكثر من 1500 شخص، وكذلك المسرح الخاصة بالفندق الذي تبلغ سعة استيعابه 1650 شخصا، والذي من المقرر أن يحتضن بعض فعاليات المؤتمر.



وفي الشأن العسكري، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بناء على دعوة رسمية من وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر.

وأضافت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.



أمنيا، تابعت الصحف جهود وزارة الداخلية المستمرة للتصدي لجرائم الفساد والبلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة وكذلك مواجهة كافة الجرائم الاقتصادية؛ وذلك للحفاظ على المال العام، ونقلت الصحيفة ( الجمهورية) عن بيان أصدرته الداخلية القول إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومديريات الأمن تمكن خلال حملات لمدة أسبوع من ضبط 666 متهما، وذلك عند مداهمة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، كما ضبطت الحملات 687 سلاحا ناريا وسبعة تشكيلات عصابية بلغ عدد المتهمين فيها 17 متهما مطلوبين في 29 حادث سرقة

وذكرت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، قالت الوزارة إنه تم ضبط 6 آلاف و652 قضية تموينية من بينها 291 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات تزن 116 طنا ، إضافة إلى 129 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات تزن 64 طنا .



اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن البنك الدولي قدم دراسة لمنتدى غاز شرق المتوسط بمسارات خطوط نقل الغاز من الحقول المكتشفة بمنطقة شرق المتوسط إلى مصر ، ونقلت الصحيفة عن وزارة البترول والثروة المعدنية القول إن البنك أبدى استعداده لتمويل هذه الخطوط في إطار دعمه خطط مصر الرامية للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتنقل هذه الخطوط الغاز المنتج من حقول شرق المتوسط إلى محطة أدكو بدمياط؛ لمعالجتها وإعادة تصديرها إلى أسواق أوروبا ودول العالم .

وذكرت الصحيفة أن الوزارة ذكرت أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم الدعم والتمويل للبنية التحتية الخاصة بمنطقة شرق المتوسط، خاصة بعد أن تأهلت مصر لأن تكون لاعبا قويا في سوق الغاز العالمية.



وفي سياق اقتصادي آخر، نشرت صحيفة (الأخبار) إشادة الرئيس التنزاني جون ما جوفولى بجهود الرئيس السيسي في دعم إفريقيا وما شهدته العلاقات مع مصر من تطور كبير مؤخرا، وذلك خلال وضع حجر أساس مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجى الفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى الكتريك بتكلفة 2.9 مليار دولار بحضور وزير الكهرباء.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن مشروع السد سيصبح علامة في التعاون بين البلدين بمجال الطاقة، مضيفا أن المشروع يلقى دعما كاملا من الرئيس السيسي و"هناك تعليمات بالمتابعة المستمرة له".



عربيا، سلطت الصحف الضوء على بيان وزارة الخارجية المصرية والذي أدانت خلاله، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشيو يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ومسئولي المحافظة.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الخارجية أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً وقوف مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب الصومال الشقيق ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



وفي تونس، تناقلت صحف القاهرة مراسم جنازة الرئيس التونسي الراجل الباجي قايد السبسي، حيث اختلطت مشاعر التونسيين بين دموع الحزب والتصفيق والزغاريد، وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الجنازة شهدها عدد م زعماء العالم ومسئولين من دول عربية وأوروبية وإفريقية.

وتابعت الصحيفة مراسم الدفن حيث انطلق موكب الجنازة ينقل جثمان السبسي الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية في سيارة عسكرية ملفوفة بعلم البلاد، وقام المواطنون بوضع الورود أمام قصر قرطاج تكريما للرئيس الراحل ثم اتجه الموكب إلى مقبرة (الجلاز) حيث ووري الجثمان الثرى.