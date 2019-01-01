برلماني: تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد يضبط الأسعار

قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك الجديد، جيد وبه نصوص قوية من شأنها أن تحمي المواطن من الجشع والاستغلال والغش والخداع من جانب التجار والمحتكرين.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن تفعيل أحكام قانون حماية المستهلك على أرض الواقع وتطبيق العقوبات الواردة به على المخالفين والمجرمين سيحقق الردع العام ويساعد على ضبط أسعار السلع والخدمات والمنتجات، وذلك يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن يتم التفاعل والتجاوب مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالغش في أسعار السلع والخدمات وخداع المواطنين، وأن يكون للمواطن دورا إيجابيا بالإبلاغ عن أي مخالفات.