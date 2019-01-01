سول: قارب صيد كورى شمالى يعبر الحدود البحرية بسبب خطأ بالملاحة

ذكرت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه تم سحب قارب صيد كوري شمالي إلى ميناء كوري جنوبي للتحقيق بعد إبحاره عبر الحدود البحرية بين الكوريتين.



وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن 3 كوريين شماليين كانوا على متن قارب خشبي صغير، وكان واحد منهم يرتدي الزي العسكري لكوريا الشمالية.



وأضافت أن القارب الخشبي شوهد وهو يعبر خط الحدود الشمالي (NLL) في البحر الشرقي في غضون الساعة 11:20 مساء يوم السبت.



وذكرت أن الجيش أرسل سفينة بحرية على الفور إلى مكان الحادث، وتم نقل أفراد الطاقم الثلاثة والقارب إلى ميناء عسكري في مدينة يانج يانج في إقليم كانج وون في وقت سابق من صباح اليوم.