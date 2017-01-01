اجتماع لإنقاذ "الاتفاق النووى الايرانى" بفيينا.. اليوم

تعقد الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعا بفيينا في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق، الذي تلقى ضربة قوية بسبب انسحاب واشنطن منه وجراء الخروقات الإيرانية، حسب وكالة فرانس برس.



وفي ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران يستبعد المراقبون تحقيق أي تقدم في هذا الاجتماع، الذي ينظم على مستوى المديرين السياسيين، ويأتي بعد شهر من اجتماع سابق غير مثمر في العاصمة النمساوية، التي شهدت قبل 4 سنوات التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والقوى العظمى.



ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر إيران على أن تقوم الدول الأوروبية، خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، باتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأمريكية.



وردا على العقوبات الأمريكية وبغية حض الأوروبيين على التحرك بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.



وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب، التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلج، كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز الـ3،67% الواردة في الاتفاق.



وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها، لكن الشركاء الأوروبيين يواصلون حض إيران على الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.



وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الأمريكي في مايو 2018 من الاتفاق، وأعادت واشنطن بعد هذه الخطوة فرض عقوبات قاسية على طهران أدت إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني وتدهور العملة المحلية.