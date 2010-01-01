ترامب يصف نائبا ديمقراطيًا بـ"المتنمر المتوحش"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الديمقراطي البارز من أصل إفريقي إيلايجا كامنجز، ووصفه بأنه "متنمر متوحش".



ووجه ترامب سلسلة من التغريدات اللاذعة لكامنجز، وهو ديمقراطي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بعد أن وصف ترامب بالعنصري وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.



وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر": "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش.. يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية، بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة".



وأضاف: "الحدود نظيفة وفعالة وتدار بكفاءة، ولكنها مكتظة فحسب. منطقة كامنجز مقززة وممتلئة بالفئران والقوارض. إذا قضى مزيدا من الوقت في بالتيمور ربما يتمكن من المساعدة في تنظيف هذا المكان القذر بالغ الخطورة".



وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب عن المبالغ التي تنفق على بالتيمور وقال: "إلى أين تذهب كل تلك الأموال؟ كم منها يُسرق؟ حققوا في الفوضى والفساد هناك على الفور".



وصوتت لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الخميس بالسماح لكامنجز بإصدار طلبات استدعاء لمسؤولين بالبيت الأبيض، منهم ابنة ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، وذلك في إطار توسيع تحقيق يرتبط بانتهاكات محتملة لقوانين حفظ السجلات.



ويمثل كامنجز الدائرة السابعة في ولاية ماريلاند التي يشير إحصاء عام 2010 إلى وصول نسبة السود فيها إلى 54.6 بالمئة من السكان، ويبلغ متوسط دخل الأسرة هناك نحو 51 ألف دولار سنويا.