الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ترامب يصف نائبا ديمقراطيًا بـ"المتنمر المتوحش"

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:07 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
ads
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الديمقراطي البارز من أصل إفريقي إيلايجا كامنجز، ووصفه بأنه "متنمر متوحش".

ووجه ترامب سلسلة من التغريدات اللاذعة لكامنجز، وهو ديمقراطي يرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، بعد أن وصف ترامب بالعنصري وانتقد بشدة سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر": "النائب إيلايجا كامنجز متنمر متوحش.. يصرخ ويصيح على الرجال والنساء العظام القائمين على حراسة الحدود بشأن الأوضاع على الحدود الجنوبية، بينما في الواقع منطقته في بالتيمور أسوأ بكثير وأكثر خطرا. منطقته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة".

وأضاف: "الحدود نظيفة وفعالة وتدار بكفاءة، ولكنها مكتظة فحسب. منطقة كامنجز مقززة وممتلئة بالفئران والقوارض. إذا قضى مزيدا من الوقت في بالتيمور ربما يتمكن من المساعدة في تنظيف هذا المكان القذر بالغ الخطورة".

وفي تغريدة أخرى تساءل ترامب عن المبالغ التي تنفق على بالتيمور وقال: "إلى أين تذهب كل تلك الأموال؟ كم منها يُسرق؟ حققوا في الفوضى والفساد هناك على الفور".

وصوتت لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الخميس بالسماح لكامنجز بإصدار طلبات استدعاء لمسؤولين بالبيت الأبيض، منهم ابنة ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، وذلك في إطار توسيع تحقيق يرتبط بانتهاكات محتملة لقوانين حفظ السجلات.

ويمثل كامنجز الدائرة السابعة في ولاية ماريلاند التي يشير إحصاء عام 2010 إلى وصول نسبة السود فيها إلى 54.6 بالمئة من السكان، ويبلغ متوسط دخل الأسرة هناك نحو 51 ألف دولار سنويا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الحزن يُخيم على أهالي بيلا بكفر الشيخ بعد مصرع شقيقين في حادث سير‏

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

منذ نصف ساعة

أسعار الدولار اليوم الأحد 28 يوليو 2019

منذ حوالي 16 ساعة

استدعاء رئيس قطاع التعليم لسماع أقواله في إلغاء "التابلت"

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

ستوديو

بالصور.. محمد هشام بركات ووزراء العدل ورجال القضاء بعزاء المستشار احمد إكرام فهمي

صور نادرة لـ أنور وجدي في فيلته الخاصة.. شاهد

مليون جنيه إيرادات لنقابة الموسيقين في ثلاثة أسابيع من الساحل الشمالي

عبد الستار صبري عن مباراة القمة: الزمالك يريد رد اعتباره أمام الأهلي (فيديو)

ads

رياضة

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 118 والقنوات الناقلة

حمادة عبداللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك.. "ضربتين فى الرأس توجع"

أياكس يحصد لقب كأس السوبر الهولندية

دريسل يحظى بالمقارنة مع فيلبس في بطولة العالم للسباحة

الرئيس نيوز

ترامب: الإمارات وقطر والكويت "تخادع" النظام العالمي

الصحة: متابعة أعمال البعثة الطبية للتأكد من تقديم أفضل خدمة للحجاج

عضو بـ"الوطنية للإعلام": سنلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة قنوات "الإخوان"

رئيس صندوق "الإسكان الاجتماعى": تسليم 250 ألف وحدة للمستفيدين

منوعات

مسرحية "سطو مسلح" تنتهي نهاية سيئة

موسم الأمطار يهدد بانتشار حمى الضنك في الفلبين

وصفات للحصول على بشرة بيضاء

7 نصائح للسياحة بأقل تكلفة

كشكول

بالصور.. انتهاء تدريب معلمي التعليم الفني بالوادي الجديد المرشحة للجودة

"مجاهد": جهات أجنبية ستتعاون مع الوزارة في مراقبة جودة التعليم

بالفيديو.."مجاهد" يكشف خطة تطوير التعليم الفني في مصر

انطلاق الفوج الثاني لمعسكر المتميزات رياضياً

إسلام سياسي

"الإرهابية" تجدد الثقة في محمود حسين رغم فساده المالي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

وجدي غنيم يكفر "السبسي" ويصف منتقديه بـ"الذُباب"

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

صور.. حفل لأوركسترا "ساوند تراك" على المسرح الرومانى بالإسكندرية

الفارابى تصدر المجموعة الشعرية "أساطير امرأة سورية"

صدور كتاب "ثمن التنوير: حوارات مع فلاسفة ألمان" عن مدارات للنشر

الليلة.. منتدى الشعر المصرى يحتفى بالشاعر الكبير حلمى سالم

صفحتنا ع الفيس بوك