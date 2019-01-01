"سيفاستوبل" تستعد لاستعراض عسكرى ضخم احتفالا بيوم الأسطول الروسى

تحتفل روسيا اليوم الأحد، بيوم الأسطول بإجراء عدة استعراضات عسكرية ستستضيف أبرزها مدينة سيفاستوبل في القرم، و"العاصمة الشمالية" سان بطرسبورج.



وبحسب ما أرودته شبكة روسيا اليوم، فقد أجرى الجيش الروسي، أمس السبت، بروفة واسعة للاستعراض العسكري الذي سيجري في مدينة سيفاستوبل الواقعة في شبه جزيرة القرم والمطلة على البحر الأسود جنوبي روسيا، بمشاركة سفن وطائرات حربية.



وشاركت في البروفة، التي تضمنت رمايات استعراضية، 40 سفينة و37 طائرة ومروحية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المدرعات العسكرية.



ولفتت الأنظار بشكل خاص 3 سفن تابعة لأسطول البحر الأسود، وهي الفرقاطة "الأميرال إيسن" وسفينتا الإنزال الكبيرتان "آزوف" و"تسيزار كونيكوف"، والتي أطلقت نيرانا مكثفة من راجمة صواريخ في مشهد يخطف الأنفاس.