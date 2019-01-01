طرابلس.. الجيش الوطنى يسيطر على كوبرى القربولى

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على كوبري القربولي، بالقرب من عين زارة جنوب طرابلس، بعد نجاحه في استدراج المجموعات المسلحة، لمحور النقلية، والتقدّم بشكل كبير في باقي المحاور.



وأوضح المركز الإعلامي للواء 73، في بيان صحفي أوردته قناة 218 الليبية، صباح اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني تراجعت إلى نصف معسكر النقلية، حفاظًا على أفراد الجيش من تمركزات المجموعات المسلحة.



وأشار المركز الاعلامي، إلى أن اللواء أعدّ خطة وتُنفّذ بشكل دقيق، وِفقا للتعلميات التي أصدرتها غرفة العمليات بالمنطقة الغربية.



وشهد محيط كوبري الفروسية، أمس السبت،اشتباكات مسلحة، بعد معارك خاضها اللواء 73 ضد الميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.