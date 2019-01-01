كوريا الشمالية تٌطلق سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8"

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن بيونج يانج أطلقت سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8"، التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية".



وقالت السفارة في بيان اوردته شبكة روسيا اليوم: "نتيجة عمل وزارة الخارجية الروسية المنسق، تم الإفراج يوم 27 يوليو عن سفية "سيانخايلين-8".



ووفقا لبيونج يانج، قامت السفينة الروسية "سيانخايلين-8" التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية" يوم 17 يوليو الجاري، في تمام الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت موسكو)، بالدخول إلى المياه الإقليمية الكورية الشمالية بعمق 30 كيلومترا رافعة العلم الكوري الجنوبي.



وقام حرس الحدود في كوريا الشمالية باحتجاز السفينة.



ووفقا لسلطات بيونج يانج فقد اعترف قبطان السفينة بحقيقة دخولهم المياه الإقليمية للبلاد.