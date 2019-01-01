كوريا الجنوبية تسرع الجهود لرفع دعوى أمام التجارة العالمية ضد اليابان

أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، بأن الحكومة الكورية الجنوبية تسرع الاستعدادات لتقديم دعوى أمام منظمة التجارة العالمية (WTO) حيث تتحرك اليابان لرفع كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم.



وشددت اليابان أوائل مطلع الشهر الجاري، القيود المفروضة على صادراتها من المواد الرئيسية الثلاث إلى كوريا الجنوبية، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والعروض، على أساس أن كوريا الجنوبية تدير نظاما متساهلا للتحكم في البضائع التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.



ردا على ذلك، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستنظر في اتخاذ جميع الإجراءات، بما في ذلك تقديم دعوى إلى منظمة التجارة العالمية، وادعت أن جميع المزاعم التي أثارتها اليابان بشأن مراقبة الصادرات لا أساس لها.



تستعد اليابان لتوسيع نطاق قيودها مثل رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للمستوردين الموثوق بهم في الأسابيع المقبلة، وهي خطوة قد تؤخر أو تعطل توريد مثل هذه المواد لأنها يمكن أن تؤثر على أكثر من 1،000 عنصر.