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عالم

سول تسعى للتنقيب الكامل عن رفات قواتها فى المنطقة المنزوعة السلاح

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:43 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، إن حكومته ستضغط من أجل إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن التنقيب عن رفات القوات في المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ)، التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الأحد.

وشدد مون في رسالة لإحياء ذكرى مرور 66 عاما على اتفاقية الهدنة التي وضعت حدًا فعليا للحرب الكورية، على أهمية إرسال رفات أفراد القوات الكورية والأمريكية ودول أخرى الذين قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات إلى أسرهم.

وأشار إلى أن التنقيب عن الرفات جار في "قمة رأس السهم" (Arrowhead Ridge) داخل المنطقة المنزوعة السلاح، التي شهدت معارك شرسة خلال الحرب، بموجب اتفاق بين الكوريتين تم توقيعه في 19 سبتمبر من العام الماضي.

وقال مون في خطاب ألقاه باجتماع للمحاربين القدامى في الحرب الكورية في فندق مدينة البنتاجون على مشارف واشنطن: "بمجرد الانتهاء من التنقيب عن الرفات في قمة رأس السهم، سنوسع عملية التنقيب لتشمل المنطقة المنزوعة السلاح بأكملها من خلال المشاورات بين الكوريتين.
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