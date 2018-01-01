موعد مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 118 والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي نظيره وغريمه التقليدي فريق الزمالك، مساء اليوم الأحد، في إطار ختام منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.



وكان الأهلي تمكن من التتويج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه الأسبوع الماضي، بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة الـ33، في حين كان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بالنتيجة ذاتها في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27.



وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وسيدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي، وستذاع المباراة عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت.