"التدخل التركى" أحد أسباب ضرب الجيش الليبى لمواقع عسكرية بمصراتة

أكدت مصادر خاصة لصحيفة "العرب اللندنية" أن الدعم العسكري الذي تلعبه تركيا في تزويدها الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، بالعتاد والدعم اللوجستي، جعلت سياسة ضبط النفس التي يتخدها الجيش الوطني الليبي مع مصراتة، يصعب تحمّلها، وكان من الضروري أن يتخد الجيش خطوة اتجاه وقف هذه التحركات ضد الجيش الوطني.



وكشفت المصادر عن أن القيادة العامة للجيش، لم تكن في حساباتها استهداف مواقع بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة ومينائها، ولم تكن راغبة في التصعيد العسكري، مع عِلمها بالدور التي تقوم به الكلية والميناء في دعم المجموعات المسلحة.



وأوضحت أن القيادة كانت ترغب في منح أعيان المدينة الكبار، فرصة أخرى لتفادي التصادم مع المدينة، ولكن نفوذ المتطرفين وقادة المجموعات المسلحة، صعّب عملية احتواء الوضع، وكان لابدّ من اتخاد خطوة لكبح جماحها.



وقصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني، فجر السبت، أهداف عسكرية في الكلية الجوية بمدينة مصراتة من بينها "غرفة عمليات الجيش التركي في القاعدة الجوية بالمدينة"، حسب قناة الحدث.