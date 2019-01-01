تعرف على التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام

تستقبل أكاديمية الشرطة غدًا الاثنين، تلقي طلبات الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2019 للحاصلين على المؤهلات الجامعية اعتبارا من يوم ٢٩ يوليو وحتى الخميس ٢٢ أغسطس ولمدة ٢٥ يوما خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.



وحول التخصصات الجامعية المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، أكد اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة قبول دفعة من خريجي عدد من الكليات في بعض التخصصات من الذكور والإناث من بينهم خريجي كلية الطب البشري من الحاصلين علي درجتي الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسية والعصبية والأنف وأذن والرمد والجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والأطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والأوعية الدموية وباطنة قلب وكلي وتخدير ومسالك وعلاج طبيعي وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط.



وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة أن قبول دفعة من الإناث فقط من حملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات في الباطنة وباطنة الغدد والجلدية والأطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة أطفال وأسنان وتحاليل بالإضافة إلى حملة درجة الماجستير في الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام للإناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث في تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض والطب البيطري.



أما بالنسبة للحاصلين من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام ٥ سنوات فسوف يتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصالات والكترونيات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعمارة وبحرية ومدني، بالإضافة إلى قبول دفعة من طلبة الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الحاصلين على البكالوريوس من الذكور والإناث في الحاسبات ونظم المعلومات.



كما أعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث والفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من الإناث والتربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار.. تربية موسيقية من الذكور والتربية الرياضية تخصص تدريب ألعاب رياضية من الذكور وعام من الإناث والإعلام من الذكور والإناث وخريجي كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية وعامة من الذكور والإناث والطبيعة من الذكور وخريجي الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث والخدمة الاجتماعية من الإناث والألسن تخصص ألماني ترجمة فورية من الذكور والإناث والألسن لغات وترجمة تخصصات إنجليزي وفرنسي وروسي إيطالي وعبري وصيني وتركي وإسباني من الذكور والإناث وخريجي كلية الحقوق من الذكور فقط.