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مصر

غدًا.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بـ"الضباط المتخصصين"

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:22 ص
جريدة الدستور
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تستقبل أكاديمية الشرطة غدًا الاثنين، تلقي طلبات الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2019 للحاصلين على المؤهلات الجامعية اعتبارا من يوم ٢٩ يوليو وحتى الخميس ٢٢ أغسطس ولمدة ٢٥ يوما خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

ويخضع الطلاب لعدة اختبارات وهى اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب، فضلا عن اختبار السمات ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار واختيار المقاس والقوام واختبار المقاس: يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

اختبار القوام: يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

ويتم في اختبار الكشف الطبي إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط بينما يتم في الكشف النفسى إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

ويكون الاختبار الرياضي من خلال تأدية الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، وفِي الكشف الطبى المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على موجات صوتية على " القلب - البطن ورسم مخ كهربائي ومقياس سمع تقليدي ووظائف الكبد والكليتين والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة وتحليل الإيدز وتحليل والسكر التراكمى وتحليل صورة دم كاملة وتحليل هرمونات والغدة الدرقية وتحليل إنزيم تكسير العضلات.

وعقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مكان الاختبارات للمتقدمين لكلية الشرطة تكون بالأكاديمية، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.
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