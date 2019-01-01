"مصر للطيران" تسير 23 رحلة لنقل 5530 حاجًا

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة للمصر للطيران بأن الشركة ستبدأ اليوم الأحد، تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، وستقوم الشركة بتسيير 23 رحلة جوية، بخلاف رحلات العمل، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 5530 حاجًا.



وأضاف عادل، أن الشركة تقوم بتسيير 14 رحلة إلى جدة لنقل 3470 حاجًا من حجاج فلسطين والسياحة وترانزيت واشنطن ونيويورك ودار السلام، وتضامن القاهرة وقرعة الشرقية وأسيوط.



وقال رئيس الشركة القابضة للمصر للطيران، إن الشركة تقوم بتسيير 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2060 حاجًا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية والمؤسسة.



وكانت الشركة قد سيرت أمس السبت 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حجاج، بواقع 11 رحلات إلى جدة نقلت 2690 حاجًا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادى الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة نقلت 1520 حاجًا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وقرعة القاهرة.