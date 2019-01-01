مجلس أمناء 15 مايو يطالب بتطبيق مشروع "شارع مصر" بالمدينة

قال توفيق الهتيمي رئيس مجلس أمناء مدينة ١٥ مايو، إنه في إطار حرص الدولة على تشغيل الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تمويل مشروعات الشباب من خلال البنوك المصرية، وتدشين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق تحيا مصر.



وأوضح "الهتيمي" في تصريحات لـ"الدستور" أنه ناقش المجلس طرح فكرة "شارع مصر" لتشغيل الشباب لجهاز المدينة، خاصة أن هناك العديد من المساحات الشاسعة الموجودة بالمدينة والتي تصلح لتنفيذ الفكرة والتي كان من بينها الممشى الممتد من مدخل المدينة الى نهايته، والذي تم صرف مبالغ طائلة عليه كان من الأولى توجيهها لصالح تنفيذ مشروع شارع مصر لتشغيل شباب المدينة.



وأكد "الهيتمي" أهمية تطبيق مشروع "شارع مصر" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مما توفر لهم مصدر دخل مناسب ونحقق أحلام شباب المدينة الراغبين وذلك أسوة باقي المدينة الجديدة.