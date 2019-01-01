تموين الإسكندرية: حماية المستهلك تلقت 2400 شكوى تم حلها فورا

أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، نجاح مبادرة جهاز حماية المستهلك التى أقيمت بالإسكندرية بتاريخ 21 و22 يوليو الجارى، برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.



وقال إن المبادرة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات أهمها ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ولحوم فاسدة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات لتلقى الشكاوى بالصالة المغطاة لنادي الاتحاد السكندرى تلقت حوالى 2400 شكوى تقريبا، وتم العمل على الحل الفورى لها.



وأوضح أن المبادرة قد انقسمت إلى شقين الأول شق رقابى وتمثل فى حملات مشتركة بين التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والسياحة والتفتيش الصيدلي والأحياء والتى جابت أحياء الإسكندرية كلها خلال يومين، مضيفا أن الإسكندرية تلقت أول جهاز لتلقى الشكاوى فى تجربة جديدة وفريدة ستضع فى ميدان محطة الرمل على أن تعمم التجربة بعد ذلك فى المولات والميادين العامة.



وحول الأنشطة التموينية والبطاقات التموينية، قال: إننا قد وصلنا لحلول لمشاكل البطاقات إلى نسبة 80 ٪ تقريبا، وأن وقت استخراج البطاقات لا يستغرق أكثر من 20 إلى 30 يوما بحد أقصى وأن الوزارة قامت بحل مشاكل المكاتب التموينية بتطوير المنظومة من خلال عمل مراكز خدمات تموينية مطورة، حيث تم العمل بأول مركز خلال هذا الشهر وهو مركز خدمات السيوف بالإسكان الصناعى وستتوالى الافتتاحات خلال الفترة القليلة المقبلة.