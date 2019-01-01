تراجع سعر الغاز الطبيعى اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.150 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 44 سنت عن الأسبوع الماضى لكل مليون وحدة حرارية.



ويعانى سوق الغاز الطبيعي من زيادة فى العرض بسبب الاكتشافات الجديدة فى الدول الصدرة، فى المقابل تعانى الأسواق الأوربية من إﻣﺪادات الغاز.



وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي فى منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطيات الموجودة حاليًا، خاصة بعد انتاج حقل "ظهر"، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.



وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشرة الأوائل التى تمتلك أكبر احتياطى من الغاز فى المياه العميقة، تليها مصر ثم إسرائيل، ثم تنزانيا.