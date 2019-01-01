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مصر

"الشربينى" يفتتح أول مركز رعاية أطفال بـ6 أكتوبر

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:47 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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افتتح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أول مركز رعاية أطفال بالمستشفى المركزي، والذي تم توسعة وحدة رعاية الأطفال الخاصة به لتصبح طاقته الاستيعابية 9 أسر بدلا 5 أسر، وتم إضافة ٤ أجهزة تنفس.

وأكد "الشربينى"، في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه المستشفى أمانة ومسئولية تقدم خدمة رمزية تستهدف الشرائح المتوسطة والأقل، موضحا أنه سيتم عمل توسعة عاجلة للعيادات الخارجية بالممر المجاور للمستشفى وعمل مبانى سهلة الفك والتركيب فى روف المستشفى.

وأوضح "رئيس الجهاز" أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير أعمال المستشفى من خلال مجلس الأمناء بقيمة 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلي أنه سيتم عمل توسعة للمستشفى عن طريق طرح مبنى جديد ملحق بالمستشفى.

وقال الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى إنه بلغ حجم التردد الشهرى للمستشفى نحو 920 مريض شهريًا، بينما استقبلت المستشفى 55 ألف مريض خلال الـ6 أشهر الماضية ومتوسط التردد على العيادات الخارجية يسجل نحو 24 ألف حالة شهريًا.

وأضاف "جلال" أن أول مركز رعاية للأطفال يشمل أحدث جهاز ماموجراف وأيضا يحتوي على ثلاث غرف عمليات منهم غرفة عمليات عظام مجهزة.
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