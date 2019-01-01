الرميح يفجر مفاجأة: 50 ألف مسلح في ليبيا يملكون 60 مليون قطعة سلاح

قال المستشار رمزي الرميح مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، إن ليبيا بها 50 ألف مسلح يملكون 60 مليون قطعة سلاح.

وأشار الرميح خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن محمود جبريل، رئيس التحالف الوطني الليبي، قال إن ليبيا لديها سلاح خفيف وثقيل ومتوسط يكفي لتسليح 7 دول.

وتساءل: "كيف تنهض أي دولة بانتخابات وحياة ديمقراطية، في وجود كل هذا السلاح؟".