انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء بالنمسا

كشفت وزارة الداخلية النمساوية عن انخفاض عدد طالبي اللجوء اليها بنسبة 20 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.



وذكرت الوزارة، أمس السبت، في تقرير لها أن عدد طالبي اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لافتة الى انه تم تسجيل انخفاض اعداد الطلبات بحوالي 1400 خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



واشارت إلى ان 89 في المئة من مواطني سوريا تم قبول طلبات لجوئهم في حين تمت الموافقة على 71 في المئة لطالبي لجوء من ايران و55 في المئة من الصومال، لافتة إلى أنه تم قبول 47 في المئة طلبات لجوء الأفغان وتم رفض 41 في المئة منهم.



وقالت إن 64 في المئة من اللاجئين من فئة الذكور لافتا إلى أن أفغانستان تعتبر أكثر البلدان المصدرة للاجئين تليها سوريا وإيران والعراق.



وأوضح ان مجموع الطلبات التي تمت الموافقة عليها بلغ حوالي 5 آلاف، في حين تم رفض حوالي 5200 طلب، إضافة الى انه تم منح حماية اضافية لحوالي 1100 حالة إضافة إلى منح حق إنساني في البقاء لـ966 حالة، وفقا لوكالة "كونا".



يذكر أن حوالي 172 ألف شخص تقدم بطلب لجوء إلى النمسا منذ عام 2015 تمت الموافقة على منح الحماية لنحو 101 ألف شخص منهم بحسب اخر احصاءات وزارة الداخلية النمساوية.



وتتخذ النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين حيث قامت بترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين حيث تربط السلطات النمساوية ارتفاع نسبة الجريمة بالمهاجرين غير الشرعيين.