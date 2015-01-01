الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء بالنمسا

السبت 27/يوليه/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
كشفت وزارة الداخلية النمساوية عن انخفاض عدد طالبي اللجوء اليها بنسبة 20 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت الوزارة، أمس السبت، في تقرير لها أن عدد طالبي اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لافتة الى انه تم تسجيل انخفاض اعداد الطلبات بحوالي 1400 خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واشارت إلى ان 89 في المئة من مواطني سوريا تم قبول طلبات لجوئهم في حين تمت الموافقة على 71 في المئة لطالبي لجوء من ايران و55 في المئة من الصومال، لافتة إلى أنه تم قبول 47 في المئة طلبات لجوء الأفغان وتم رفض 41 في المئة منهم.

وقالت إن 64 في المئة من اللاجئين من فئة الذكور لافتا إلى أن أفغانستان تعتبر أكثر البلدان المصدرة للاجئين تليها سوريا وإيران والعراق.

وأوضح ان مجموع الطلبات التي تمت الموافقة عليها بلغ حوالي 5 آلاف، في حين تم رفض حوالي 5200 طلب، إضافة الى انه تم منح حماية اضافية لحوالي 1100 حالة إضافة إلى منح حق إنساني في البقاء لـ966 حالة، وفقا لوكالة "كونا".

يذكر أن حوالي 172 ألف شخص تقدم بطلب لجوء إلى النمسا منذ عام 2015 تمت الموافقة على منح الحماية لنحو 101 ألف شخص منهم بحسب اخر احصاءات وزارة الداخلية النمساوية.

وتتخذ النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين حيث قامت بترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين حيث تربط السلطات النمساوية ارتفاع نسبة الجريمة بالمهاجرين غير الشرعيين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 25 دقيقة

محمد فودة يكتب: فاروق الفيشاوى.. الرحيل الذى "أوجع" القلوب

منذ يوم

رفع 12 فئة جديدة من البطاقات التموينية

منذ حوالي 6 ساعات

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رمزي الرميح: لم نجد بعد الله في أزمتنا في ليبيا إلا مصر

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

ستوديو

صور نادرة لـ أنور وجدي في فيلته الخاصة.. شاهد

مليون جنيه إيرادات لنقابة الموسيقين في ثلاثة أسابيع من الساحل الشمالي

عبد الستار صبري عن مباراة القمة: الزمالك يريد رد اعتباره أمام الأهلي (فيديو)

طارق يحيى: الزمالك دوافعه كبيرة للفوز على الأهلي لإفساد فرحته بالدوري

ads

رياضة

حمادة عبداللطيف: لا بديل عن فوز الزمالك.. "ضربتين فى الرأس توجع"

أياكس يحصد لقب كأس السوبر الهولندية

دريسل يحظى بالمقارنة مع فيلبس في بطولة العالم للسباحة

موريتانيا تتعادل مع الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين

الرئيس نيوز

ترامب: الإمارات وقطر والكويت "تخادع" النظام العالمي

الصحة: متابعة أعمال البعثة الطبية للتأكد من تقديم أفضل خدمة للحجاج

عضو بـ"الوطنية للإعلام": سنلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة قنوات "الإخوان"

رئيس صندوق "الإسكان الاجتماعى": تسليم 250 ألف وحدة للمستفيدين

منوعات

مسرحية "سطو مسلح" تنتهي نهاية سيئة

موسم الأمطار يهدد بانتشار حمى الضنك في الفلبين

وصفات للحصول على بشرة بيضاء

7 نصائح للسياحة بأقل تكلفة

كشكول

بالصور.. انتهاء تدريب معلمي التعليم الفني بالوادي الجديد المرشحة للجودة

"مجاهد": جهات أجنبية ستتعاون مع الوزارة في مراقبة جودة التعليم

بالفيديو.."مجاهد" يكشف خطة تطوير التعليم الفني في مصر

انطلاق الفوج الثاني لمعسكر المتميزات رياضياً

إسلام سياسي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

وجدي غنيم يكفر "السبسي" ويصف منتقديه بـ"الذُباب"

إخواني منشق: الإخوان فضلوا 80 سنة يضحكوا علي الناس باسم الإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم اللبناني "شهيد" ضمن عروض "سينما المتوسط"

الأربعاء.. مناقشة "العجوز الذى كان يقرأ الروايات الغرامية" بالإسكندرية

فى الذكرى السابعة لرحيله.. حلمي سالم "قلب فى امرأتين"

سفر الروح

صفحتنا ع الفيس بوك