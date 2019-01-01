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عالم

السعودية تعلن تطوير خدمة إلكترونية لاستثناء تكرار الحج

السبت 27/يوليه/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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فعلت السلطات السعودية هذا العام خدمة تقنية إلكترونية جديدة تتمثل في خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا البرنامج جاء بتطوير من قبل مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحج والعمرة.

ومن المقرر أن تتاح هذه الخدمة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة التي سيتم من خلالها استقبال طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم كمحرم أو عن متوفي لتمكينهم من أداء فريضة الحج برفقة أسرهم.

وسيستقبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل جميع طلبات استثناء الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في تكرار أداء فريضة الحج برفقة (الأم، الأخت، الزوجة، الابنة)، كما يستقبل طلبات استثناء حج المواطنين والمقيمين عن المتوفين (الأب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخيه أو أخته، الابن عن والده أو الدته).

ويشار إلى أن وفود الحجاج بدأت من مختلف دول العالم التوافد على مكة المكرمة لداء مناسك الحج، وسط استعدادت مكثفة من السلطات السعودية لتوفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن.
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