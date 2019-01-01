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رياضة

أياكس يحصد لقب كأس السوبر الهولندية

السبت 27/يوليه/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
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هز كاسبر دولبرج الشباك بعد 35 ثانية من البداية ليقود أياكس أمستردام للفوز 2-صفر على إيندهوفن وحصد لقب كأس السوبر الهولندية لكرة القدم، السبت.

وأضاف دالي بليند الهدف الـ2 بتسديدة قوية في الدقيقة 53 ليضيف بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي لقبا آخر إلى خزائنه.

ومنح الدنمركي الدولي دولبرج بداية مثالية لأياكس أمام جماهيره باستاد أمستردام أرينا بعد تمريرة من دوني فان دي بيك أحد أبرز المواهب التي تخرجت في أكاديمية الفريق وساهمت في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وضاعف بليند الفارق بتسديدة قوية بعد اصطدام تسديدتين من فان دي بيك وجويل فيلتمان بدفاع إيندهوفن.

واحتسب هدف بليند بعد استشارة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ محتمل من دوسان تاديتش ضد أوليفييه بوسكاجلي مدافع إيندهوفن، لكن الحكم أشار إلى أن يد تاديتش اصطدمت بوجه بوسكاجلي بشكل غير متعمد.

وخاض إيندهوفن آخر 30 دقيقة بـ10 لاعبين بعد إصابة سام لامرز الذي خرج من الملعب عقب انتهاء تغييرات فريق المدرب مارك فان بومل الثلاثة.

وكاد إيندهوفن أن يقلص الفارق في الدقيقة 72 لكن دونيل مالن البالغ عمره 20 عاما أطاح بتسديدته خارج الملعب.

ويستهل أياكس حملة الدفاع عن لقب الدوري عندما يحل ضيفا على فيتيس أرنهيم السبت المقبل فيما يجب على إيندهوفن أولا الخروج لمواجهة بازل السويسري في إياب الدور الـ2 لتصفيات دوري الأبطال بعد انتصاره 3-2 في الذهاب الأسبوع.
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