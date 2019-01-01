الرميح يكشف من أقنع ترامب بدور حفتر في إنقاذ ليبيا (فيديو)

قال المستشار رمزي الرميح مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصل بالمشير خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة الليبية، لمدة 45 دقيقة، وهو أمر لم يحدث أن يتصل الرئيس الأمريكي بقائد عسكري في دولة أخرى، وأرجع الفضل في ذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الرميح خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس السيسي اجتمع في واشنطن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ثم عاد إلى القاهرة واستقبل المشير خليفة حفتر، ثم جاء اتصال الرئيس الأمريكي، ما يؤكد أن الرئيس السيسي أقنع ترامب بدور حفتر في إنقاذ ليبيا".

وأردف: "الرئيس السيسي لا يدعم من فراغ، وإنما هو أكثر رئيس يدعم الدولة الوطنية القائمة على الجيش الوطني، ومؤسسات الدولة، والرئيس السيسي وجد في القوات المسلحة الليبية خير معين لإنقاذ الدولة".

ولفت إلى أن الرئاسة المصرية في بيانها الأخير أكدت أن لقوات المسلحة الليبية لديها دور استثنائي وهو استعادة مقومات الشرعية، واستعادة الدولة من الإجرام.