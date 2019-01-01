تخلصِ من الشوائب بعد اليوم مع وصفات للبشرة للعناية بها

المرأة بطبيعتها تبحث عن افضل الاساليب ووصفات للبشرة فعالة التي تساعدها على تقديم العناية اللازمة ببشرتك والتخلص من الشوائب لتستعيدي نضارتها وجمالها. لذلك، اختارنا لكي هذه الوصفات



أن تنقية البشرة والتخلص من الشوائب اساس اطلالة كل مرأة تسعى للحصول على مظهر متكامل وجذاب. لذلك، اخترنا ان نعلمك طريقة تحضير وصفات للبشرة.



1- خلطة الكركم: من افضل وصفات الوجه، لتحضيرها اخلطي ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل وملعقة من الزبادي وملعقة من جل الصبار لتحصلي على عجينة متجانسة ووزعي المزيج على كامل البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الفاتر. كرري هذه الطريقة مرتين في الاسبوع لتتمتعي بنتيجة فعالة.



2- خلطة التفاح والشوفان: لتحضير هذه الوصفة اخلطي ربع كوب من التفاح المبشور مع ملعقتين من الشوفان المطبوخ مع بياض بيضة واحدة طبقي الخلطة على الوجه مع تدليكها بحركات دائرية، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء البارد كرري هذه الخلطة ثلاث مرات في الاسبوع ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.



3- خلطة الطماطم ونشاء الذرة: ضعي حبة من الطماطم في الخلاط الكهربائي واضيفي اليها ملعقتين من بودرة النشا طبقي المزيج على كامل الوجه والرقبة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر جيدًا مع الحرص على غسل البشرة جيدًا للتخلص نهائيًا من الماسك.