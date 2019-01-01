عشاء أقل من 300 كالوري ستجعل حياتك أخف

قد تكون وجبة العشاء هي من الأصعب وهذا لأنّك بحاجة غليها لكنّك تعلمين كم يمكنها أن تساهم في اكتسابك الوزن، وهذا لأنّك تنامين من بعدها وتبتعدين عن الحركة.



بما أنّ هذه الوجبة أساسية، في التالي جمّعنا لك وصفات سريعة وسهلة، يمكن أن تعتمديها عند العشاء، وكذلك يمكنك اعتمادها كسناك في اليوم أو بدل الغداء.



قد تظنين أنّ 300 كالوري هي كثيرة، لكن عليك أن تعلمي أنّ قطعة اللحم المدخن تحتوي على 160 كالوري



شريحة من سمك السلمون المسلوق 125 جرامًا مع 80 جرامًا من كل من الفاصوليا الخضراء المطبوخة والبروكلي والذرة الصغيرة مع صلصة مصنوعة من مزيج 30 جرام من الكريمة قليلة الدسم مع 20 جرام من الجرجير وعصير الليمون.



يمكنك أن تضيفي تفّاح ولوزمع قطعتين من السلمون المدخن وصوص الليمون