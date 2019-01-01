دريسل يحظى بالمقارنة مع فيلبس في بطولة العالم للسباحة

اكتسب كاليب دريسل حقه في الدخول في مقارنات مع الأسطورة مايكل فيلبس وقال السباح البالغ عمره 22 عاما إن الأفضل لم يأت بعد عقب حصوله على ثلاث ذهبيات أخرى في بطولة العالم للسباحة اليوم السبت.



ورفع دريسل رصيده في جوانج جو إلى ست ذهبيات ويملك فرصة إضافة ذهبية أخرى غدا الأحد ليعادل رقمه في نسخة 2017.



وحقق السباح المولود في فلوريدا رقما عالميا في سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 21.04 ثانية.



وبعد ذلك بنحو 30 دقيقة عاد إلى حوض السباحة للمشاركة في سباق 100 متر فراشة وانطلق مثل "الكنغر" وفقا لوصف رودي جاينز البطل الأولمبي السابق.



ومنح أسلوب دريسل الفريد الفرصة لأخذ أفضلية مبكرة والفوز محققا 49.66 ثانية وهو ثاني أسرع زمن في التاريخ ولا يتفوق عليه سوى زمنه البالغ 49.50 ثانية والذي حققه في الليلة الماضية.



وقال دريسل "في كل مرة أشارك فيها في سباق أبحث دائما عن الأمر السيء وهكذا تسير الأمور، بدايتي (في 50 مترا حرة) كانت سيئة للغاية وكنت أتمنى التراجع عنها. هناك مجال كبير للتحسن".



وأضاف "أعتقد أنني أملك الإمكانات لكسر حاجز 21 (ثانية). هذا كان أفضل زمن لي لذا لا يمكنني الشكوى لكن أعلم أنني أستطيع أن أكون أسرع".



وكان دريسل سعيدا ببدايته في سباق 100 متر فراشة لكن ليس بنهاية السباق.



وقال "لمس الحائط في الجانب الآخر كان سيئا للغاية. هناك مجال أكبر للتطور".



وأكمل دريسل الليلة بخوض الجزء الأول من سباق التتابع المختلط أربعة في 100 متر حرة ليقود أمريكا لكسر الرقم العالمي بزمن قدره ثلاث دقائق و19.40 ثانية.



واعترف أنه يشارك في سباقات عديدة.



وتابع "الأمر لم يكن سهلا في 2017 ولم يكن سهلا هذا العام، لا أريده أن يكون سهلا. لا أريد ذلك حقا. الأمر يتعلق بالتطور في كل يوم... التطور لا يكون بمحض الصدفة. كنت أعلم ماذا ينتظرني بمجرد انتهاء بطولة بان باسيفيك في العام الماضي وأعلم ما الذي تأهلت إليه".



وأضاف "الأمر احتاج إلى تركيز كبير ليس فقط اليوم بل في الفترة السابقة لبطولة العالم. أنا سعيد بانتهاء (الليلة) وبالتأكيد لا أريد المشاركة في أي سباق آخر الليلة لكن في الغد سأكون جاهزا لسباق آخر وسرعة أخرى".



ولو فاز بسباق التتابع المتنوع سيرفع رصيده إلى 14 لقبا في نسختين لبطولة العالم، ونال فيلبس 26 ذهبية في ست نسخ ببطولة العالم.