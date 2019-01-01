كيف توقفين عن عادة تناول الطعام ليلًا؟

يأتي الليل وتأتيمعه الحاجة لتناول الكثير من المأكولات اللذيذة فكيف توقفين هذه العادة السيئة، ولا شكّ بأنها مشكلة فئة كبيرة جدًا من النساء والشابات اللواتي ينشغلن طيلة اليوم ليأتي الليل وتبدأ الشهية بالتحرك نحو كل ما يتعلق بالمأكولات المخبأة داخل أدراج المطبخ.



لذلك يجب أن تتبعي هذه النصائح:



إخلاء المنزل من المطيبات الدسمة: عدم شراء الأشياء التي تحبينها وتخزينها في أدراج المطبخ، بل تخلصي منها واستبدليها بأشياء صحية أكثر كالفواكهة المجففة مثلًا والمكسرات النيئة، الفشار بالإضافة الى الخضار على أنواعها وبعض الفواكهة.



يُذكر أن استبدال المأكولات الدسمة بأخرى أكثر صحية لا يعني أنه بإمكانك الإكثار من تناولها، بل اكتفي بكمية قليلة.