رجيم أسبوعين ينظف جسمك من السموم

نحن دائمًا بحاجة إلى دايت صحّي ونظيف عبارة عن ديتوكس من كل أساليب الغذاء التي نتبعها، ولذلك، لا بدّ من اتباع دايت نظيف كل فترة مدته أسبوعين، ولهذا الدايت شروط!



طبعًا، الشرط الأساسي هو اعتماد مأكولات طازجة وصحية والتركيز على الفاكهة والخضار قبل كل شيء، لكن هناك شروط أخرى نقدّمها لك في التالي!



نحن دائمًا بحاجة إلى رجيم صحّي ونظيف عبارة عن ديتوكس من كل أساليب الغذاء التي نتبعها، ولذلك، لا بدّ من اتباع دايت نظيف كل فترة مدته أسبوعين، ولهذا الدايت شروط!



الشرط الأساسي هو اعتماد مأكولات طازجة وصحية والتركيز على الفاكهة والخضار قبل كل شيء، لكن هناك شروط أخرى نقدّمها لك في التالي!



اختيار الأطعمة الطازجة على الأطعمة المصنعة



الأطعمة المصنعة هي أي شيء في صندوق أو كيس أو علبة أو عبوة، وعلى الرغم من وجود استثناءات قليلة للقاعدة (مثل كيس من الفاصوليا الخضراء الطازجة)، يجب أن تكون غالبية الأطعمة طازجة.



الحبوب الكاملة والسكريات الطبيعية هي خيار شهي



على الرغم من أنه قد لا يكون ذلك ممكنًا في جميع الأوقات، إلا أنه يمكنك تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا.



الفول والبقوليات مهمة أيضًا لقلبك ويمكن أن تحمي من أمراض القلب.



السكريات الطبيعية النظيفة هي أيضا جيدة، تشمل العسل وعصير قصب السكر المجفف.



كل هذه المحليات الطبيعية تتكون من مضادات الأكسدة وخالية من الدهون والكوليسترول.