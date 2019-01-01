أسباب دهون البطن السميكة ستندهشين منها

تعاني الكثير من النساء بسبب الدهون المجمّعة لديها حول البطن ولا تتحرك لا بالرياضة ولا بالريجيم لذلك حاولنا أن نكشف لك كل الأسباب لأنك متى عرفتها وصلت الى الحلول.



اختبري نفسك في البداية، هل ترين نفسك سمينة؟



تزيد الدهون المشبعة من احتمال اصابتك بالالتهابات التي قد تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وتراكم الدهون في البطن.



إنّ تناول نظامًا غذائيًا منخفض البروتينات يزيد من معدلات الجوع لديك وبالتالي يعزز زيادة الدهون في البطن.



إنّ التغيرات الهرمونية المرتبطة بمشاكل واضطرابات العادة الشهرية التي تدفعك للقيام بعادات غريبة، تؤدي أيضًا إلى تحوّل في تخزين الدهون من الوركين والفخذين إلى الدهون الحشوية في البطن.