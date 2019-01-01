حذاء Sole Fury TS الجديد من علامة Reebok

حصلت ياسمينة على جلسة تصوير مع Reebok في جبل القارة في المملكة العربية السعودية، التي تم تصويرها بهدف إطلاق حذاء Sole Fury TS الجديد في الأسواق.



إن هذا الحذاء هو أجدد نسخة من مجموعة أحذية Sole Fury ويجمع بين الأداء الرياضي والتقني واللمسة الجمالية المعاصرة.



وفي ضوء إطلاق هذا الحذاء الجديد، تم التعاون مع المؤثرة السعودية هيا السمري، ومع مصارع الفنون القتالية المتنوعة، أحمد مكي.



سنركز من خلال هذا المقال على وجهة نظر هيا السمري وعلى مسيرتها الرياضية الجريئة.



لا سيّما أنها نجحت في تحطيم الصور النمطية عن المرأة السعودية من خلال ممارستها للعديد من الألعاب الرياضية.



ويجدر الإشارة إلى أن الألعاب الرياضية التي تمارسها مثل تسلق الجبال تتطلب بالإضافة إلى الجمالية، تقنية متقدمة في الأحذية التي تعتمدها، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد حذاء Sole Fury TS الجديد.