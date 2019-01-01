موريتانيا تتعادل مع الرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين

تعادلت موريتانيا مع "الرأس الأخضر" لحساب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020.



وذكرت صحيفة (الصحراء) الموريتانية أن مباراة الإياب ستقام في نواكشوط يوم السبت القادم، مشيرة إلى منتخب موريتانيا يكفيه الفوز بأي نتيجة للعبور للدور الأخير من التصفيات.



وفي حالة تأهل المنتخب الموريتاني سيواجه منتخب مالي، المرشح للتأهل هو الآخر على حساب منتخب غينيا.