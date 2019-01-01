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فن

محمد فودة يكتب: فاروق الفيشاوى.. الرحيل الذى "أوجع" القلوب

السبت 27/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
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مهما حاول البعض إحداث وقيعة بين الفن والصحافة فهذا لن يحدث على الإطلاق لأن الفن والصحافة كانا وسيظلا دائما يمثلان بالنسبة للقوة الناعمة لمصر وجهان لعملة واحدة وهى حقيقة لا ينكرها إلا حاجد أو حاقد أو ناكر للجميل.
الأمر الذى جعلنى أشعر بحزن شديد تجاه تلك المحاولات التى سعى البعض من خلالها لتأجيج المشاعر واغتيال الشفافية وضرب الموضوعية فى مقتل وذلك بالكتابات المغلوظة ونشر الاكاذيب واختلاق القصص والروايات غير الصحيحة عن فنان كبير فى حجم ومكانة القيمة والقامة العالية الفنان فاروق الفيشاوى الذى وإن كان قد رحل صباح الخميس الماضى عن دنيانا بجسده الا أنه سيظل يعيش فى قلوب ووجدان عشاق فنه ومحبيه الذين جعلوا من جنازته تظاهرة حب وصنعوا منها حالة خاصة جدًا امتزجت فيها معانى الانسانية فى اروع صورها لأنه بيساطة شديدة فنان حقيقى ومبدع بمعنى الكلمه.. فنان احترم فنه واخلص له فترك لنا اعمالًا ستظل تخلد ذكراه وتؤكد للجميع أن الفنان الحقيقى هو من يستطيع أن يفرض نفسه بفنه وبأعماله وليس باستخدام ادوات السوشيال ميديا فاروق الفيشاوى أثبت للجميع أنه يستطيع أن يحفر اسمه بين الكبار لأنه بالفعل جدير بالاحترام والتقدير.
لقد استفزتنى تلك المحاولات من البعض من اجل التقليل من فاروق الفيشاوى وعجبت أيضًا ممن يحاولون بشتى الطرق الصاق التهم ليس بقاروق الفيشاوى فقط بل بنجومنا الكبار وتصويرهم باشكال بعيدة كل البعد عن الواقع وبشكل مغاير للحقيقة وذلك بالطبع يتم من خلال خطط ممنهجة واساليب فى منتهى الخبث والدهاء.
والحق يقال أن سبب تلك الحالة من الاستياء التى عشتها فى اعقاب ما تابعته من كتابات مسمومة ضد الفيشاوى أننى أعرفه عن قرب وبعيدًا عن كاميرات التصوير فهو انسان طيب القلب لا يحمل لأحد أى نوع من أنواع الحقد والغيرة التى نجدها فى كثير من الناس وحتى أكون منصفًا فإنه وإن كان يحمل فى قلبه غيرة فهى دائما غيرته على فنه وغيرته على مهمته وعلى زملاء مهنته.. تلك المهنة التى ظل يدافع عنها بشتى الطرق طوال مشواه الفنى وحتى آخر يوم فى حياته لأنه كان يشعر دائمًا بأن ريادة مصر من حيث القوة الناعمة مستهدفة دائمًا من انصاف وارباع الموهوبين.. لذا نزاه قد قدم الكثير والكثير للفن المصرى والعربى وكان حريصًا كل الحرص على التنوع فى ادواره لدرجة أننا لم نضبطه فى يوم من الايام متلبسًا فى العيش داخل نوعية محددة من الادوار.. فاستطاع ان يقدم ادوار البطوله حتى وان تنوعت فى شكلها فنجده يجسد شخصيات ابناء الاثرياء وفى نفس الوقت نراه يبدع ويتألق فى شخصيات البسطاء.. نجده يقدم شخصية ضابط الشرطة وفى نفس الوقت يتفنن فى تقديم شخصيات اللص والمحتال والحاوى.
فاروق الفيشاوى الذى اكتب عنه الان بعد رحيله بأيام لم يتخلف فى يوم من الايام عن الوقوف الى جانب زملاء مهنته سواء فى افراحهم أو احزانهم.. الفيشاوى كان محبًا للجميع عاشقًا لكل ما هو جميل ولكل ما هو نبيل فى الحياة.وهو ما جعله منذ بداية مسيرته الفنية في منتصف السبعينات قد استطاع أن يشكل لنفسه حالة خاصة بحضوره المُلفت وموهبته اللامعة فاستطاع خلال أعوام قليلة اقتناص الكثير من الأدوار السينمائية والتلفزيونية ليس هذا وحسب بل أنه كان له حضور قوى في الإذاعة المصرية وعلى خشبة المسرح أيضًا ولم يمر هذا المشوار الطويل دون أية تكريمات فق حصل على الكثير من الجوائز والتكريمات من اهم وابرز المهرجانات والفعاليات الفنية.
فاروق الفيشاوى.. نغمة جميلة فى لحن رائع لم يكتب بعد.. هو لون تاهت فيه المعانى داخل لوحة تشكيلية شديدة الروعة.
اعرف دائمًا أن هناك من يحاول الوصول الى الشهرة على حساب الناجحين ولكن لم اكن اعرف أن الكراهية تصل الى هذا الحد الذى رأيناه يتجسد بوضوح فى قلوب هؤلاء الذين افتروا على الرجل بكا ليس فيه من صفات وكأنهم قد هالوا على جثمان الفيشاوى احاديث الكذب والافتراء بدلًا من أن يهيلوا عليه التراب وهو فى مثواه الاخير.
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