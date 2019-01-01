الوزن الزائد عند النساء من علامات الجمال

كاد الوزن الزائد أن يصبح هم النساء الأكبر في كلّ أصقاع العالم حتى النحيفات، فكلما كان مقاسك أصغر كلما أوفيت شروط الجمال والموضة.



هذا جزء من الحقيقة، لأنّ لنساء أخريات في العالم العربي رأي آخر كليًا، فهنّ سعيدات بأجسامهنّ متصالحات معه ويحاولن نشر هذه الثقافة والوعي لكلّ فتاة تظنّ أن أردافها هي سبب تعاستها، فمثلًا القي نظرة على النجمات الأكثر جاذبيّة مع الوزن الزائد!



نعرض لك قصّة نيكيتا، الهندية الأصل والتي تستقرّ في دبي، وتتخذ لها عبارة " الذوق الرفيع في الموضة لا مقاس له" شعارًا تعيش بحسبه وتنشر الصور والفيديوهات التي تنضح ثقةً عبر انستجرام، لمتابعيها بهدف تشجيعهم وتشجيع الفتيات بشكل محدد على تقبّل أنفسهنّ بكل الظروف والأرقام والأشكال! نيكيتا تعشق الموضة وتخلق لنفسها ستايلًا مميزًا أصبح رأسمالها على مواقع التواصل! فهل تعشقين الموضة مثلها؟.