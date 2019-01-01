أفضل المشروبات للتخلص من الدهون.. طريقة تحضيرها

قبل أن تتحول إلى كابوس يمكنك التخلص من السمنه بتحضير مشروب سريع لتفتيت ونسف دهون الكرش والأرداف إلى الأبد والحصول على قوام مثالى إليك مكونات المشروب وريقة تحضيره يقدمها موقع "بولد ساى" الهندى.



- مكونات مشروب لتخلص من الدهون

ملعقة من الشمر

نصف ملعقة من القرفة

ملعقة من الكمون

نصف ليمونه



ـ طريقة تحضير مشروب لنسف الدهون:

تخلط المكونات معًا باستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعة.

يشرب على غيار الريق قبل تناول الإفطار.

تشرب قبل الوجبة في حالة كانت شهيتك مفتوحة زيادة عن اللزوم خاصة قبل بداية الدورة الشهرية.

يمكن تناولها يوميًا.