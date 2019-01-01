الرميح يكشف تفاصيل رشوة أمير قطر السابق لـ"ساركوزي"

قال المستشار رمزي الرميح مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، إن المخابرات الأمريكية أوهمت الأمير حمد بن خليفة أمير قطر السابق، إنه قادر على القيام بدور إقليمي يغطي دور مصر والسعودية وليبيا.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "المخابرات الأمريكية أوهمت حمد أنه يستطيع أخذ دور وأن يكون خليفة، ومن كان ينازعه في الدور كانت مصر وليبيا والسعودية".

وكشف الرميح، أن بداية أزمة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع حمد، كانت عند توقيع ليبيا عقد توتال مع فرنسا، واشترطت ألا يدخل في العقد أحد، فذهب أمير قطر السابق إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وقدم رشوة، ليكون طرفا في العقد.

وأوضح أن المخابرات الليبيية اكتشفته ففسخ القذافي العقد، وبدأ حقد ساركوزي على ليبيا، مشيرًا إلى أنه يحاكم الآن بسبب ما قام به في ضرب ليبيا.