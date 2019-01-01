اتحاد الكرة يوافق على إقامة وديتين أمام نظيره السوداني للشباب

وافق اتحاد كرة القدم المصري رسميا، على طلب نظيره السوداني، بخوض مباراتين وديتين بين منتخبي الشباب بالبلدين، وذلك استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا تحت 20 عاما.



ويعتبر معسكر مصر هو أول محطة خارجية لمنتخب الشباب السوداني، خلال فترة إعداده للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات موريتانيا في 2021.



يذكر أن منتخب الشباب السوداني، يتدرب هذه الأيام بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم، تحت إشراف المدير الفني الشاب محمد موسى.