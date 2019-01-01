وصفات للحصول على بشرة بيضاء

البشرة البيضاء حلم كل فتاة، مما يجعلها تسعى للوصول إلى هذا الحلم بأي طريقة ممكنة، وبعيدًا عن مستحضرات تفتيح البشرة الكيماوية نقدم لكي هنا بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة.





ـ الوصفة الأولى لتفتيح البشرة عمومًا:



- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.



- ملعقة من زيت الزيتون.



- ملعقة ماء فاتر يميل إلي الساخن(دافئ).



- ثم قومي بمزج كل المكونات ثم ضعي الخليط على البشرة مع التدليك بعض الوقت، بعد ذلك تمسح بمنديل جاف ولا تغسل بالماء، ويستحسن أن تستعملي هذه الوصفة في المساء قبل النوم مباشرة.





ـ الوصفة الثانية لتفتيح اليدين والإبط أو منطقة الفخذين:



مقادير متساوية من الليمون وعصير البطاطا.



وتدهن بها الأماكن المراد تفتيحها كاليدين مثلا، ونتركها إلي أطول فترة ممكنة أو عند النوم، ونحتفظ بالباقي في الثلاجة وفي أقل من أسبوع ستبدأ النتائج بالظهور، وهذه الوصفة يمكن استخدامها لجميع أنواع البشرة والوجه واليدين خاصة، وعن تجربة فهي رائعة حقا، وكلما كانت فترة وضعها أكثر؛ كلما كانت فوائدها أكثر وسوف تحصلين على النتائج المرغوبة فيها.