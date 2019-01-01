مرسيدس وضع أوكون قيد الاستعداد ليكون بدلا من هاميلتون المريض

قال لويس هاميلتون إن فريقه مرسيدس وضع الفرنسي إستيبان أوكون قيد الاستعداد ليشارك بدلا منه في جائزة ألمانيا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد شعوره بالمرض صباح اليوم السبت.



وأشار السائق البريطاني، الذي نال مركز أول المنطلقين وفي طريقه للقبه السادس في بطولة العالم، إلى أنه عانى من التهاب في الحلق.



وأبلغ الصحفيين بعد انتهاء التجارب التأهيلية "لم أكن في حالة جيدة في الصباح، شعرت بالتهاب في الحلق. لذا قمنا بالاستعداد لحقيقة أنني ربما لن أشارك في التجارب الحرة، شاركت في التجارب الحرة وقمنا بإعداد السائق الاحتياطي لأسوأ الظروف. لكن الأمور مرت بسلام".



ويعمل أوكون، الذي فقد مكانه في فريق ريسنج بوينت في نهاية الموسم الماضي، كسائق احتياطي في مرسيدس.



وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه يتوقع عودة أوكون إلى فورمولا 1 في الموسم المقبل وإنه يعمل على تقييم كل الاختيارات لمساعدته على تحقيق ذلك.



وكان بطل العالم خمس مرات سيُجبر على عدم المشاركة في السباق لو شارك أوكون بدلا منه في التجارب التأهيلية.



لكن في النهاية نال هاميلتون مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة هذا الموسم ورقم 87 في مسيرته.



ووضع هاميلتون مرسيدس في المقدمة في مشاركته رقم 200 في جائزة كبرى كفريق مستقل ليجعله المرشح للفوز على أرضه في احتفاله بمرور 125 عاما على بدء مسيرته في رياضة المحركات.