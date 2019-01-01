المحلي الموريتاني يعود بتعادل ثمين من الرأس الأخضر

حقق المنتخب الموريتاني للمحليين تعادلا ثمينا خارج قواعده أمام مستضيفه الرأس الأخضر0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، لحساب الدور الأول من تصفيات أمم أفريقيا للمحليين، التي ستقام مطلع العام المقبل بالكاميرون



وركز مدرب منتخب موريتانيا مصطفى صال على الجانب الدفاعي واستغلال المساحات التي يخلفها تقدم لاعبي الخصم، وأشرك العديد من الوجوه الجديدة.



وبهذا التعادل اقترب فريق المرابطون نسبيا من الوصول للدور الثاني من التصفيات، للمرة الرابعة على التوالي.



وستقام مباراة الإياب بنواكشوط يوم 3 أغسطس المقبل.