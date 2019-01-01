بعد ديبالا.. يونايتد يستفسر عن نجم جديد من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف الجاري.



وكان مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم الأرجنتيني ديبالا، ولكن يبدو أن اليونايتد يطمح أيضًا في ضم البرازيلي لتعزيز القدرة الهجومية.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد طلب من يوفنتوس بإمكانيات إجراء الصفقة التبادلية مع لوكاكو وإعطائهم كوستا بدلا من ديبالا.



وكان نادي يوفنتوس قد دخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، للتعاقد مع لوكاكو المهاجم البلجيكي في صفوف الفريق، لينافس مواطنه إنتر ميلان على الصفقة.



ولم يتضح موقف الثنائي ديبالا ودوجلاس كوستا مع الفريق الإيطالي حتى الىن، حيث كانت آخر التقارير قد ذكرت أن المدرب ماوريسيو ساري سيعقد معهما محادثات للتعرف على مستقبلهما.