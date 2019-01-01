زلزال بقوة 6.3 درجة قرب الساحل الجنوبي لهونشو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة في البحر قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.



ولم ترد تقارير على الفور حول وقوع وفيات أو إصابات نتيجة للزلزال، كما لم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.