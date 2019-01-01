تكريم الطاقم الطبي لوحدة أمراض الصدر والدرن بمستشفى العريش نظير جهودهم

كرّم وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، ومدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور، الفريق الطبي المسئول عن وحدة أمراض الصدر والدرن بمستشفى العريش.



جاء التكريم لجهد الفريق الطبي في التعامل مع كافة الحالات الحرجة وتقديرًا لما قاموا به من جهد وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتقديم العلاج لهم بالمجان.