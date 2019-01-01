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الصحة

غذاء هام يساهم في إطالة العمر

السبت 27/يوليه/2019 - 10:35 م
جريدة الدستور
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ثبت علميًا أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد على إطالة العمر والعيش بشكل صحي لفترة أطول.

ويحد الطعام الصحي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، وفقًا للعلماء.

وتبين أن تناول غذاء غني بالخضروات يعزز طول العمر، كما يؤدي الاستغناء عن اللحوم الحمراء واستبدالها بالبقوليات والبذور والفواكه، إلى تحسين الصحة العامة والعيش حياة طويلة.

وفي دراسة نُشرت في مجلة JAMA للطب الباطني، راقب الباحثون صحة مجموعة من المرضى ونظامهم الغذائي خلال 30 عامًا.

ووجدت الدراسة أن كل 3% زيادة في السعرات الحرارية المأخوذة من البروتين النباتي، تحد من خطر الوفاة بنسبة 10%.

ووجد الباحثون انخفاض خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص، الذين تناولوا كميات إضافية من البروتين النباتي، مع ارتفاع الخطر لدى أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتينات الحيوانية.

وقال مينغيانغ سونغ، الذي عمل على الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن الناس يجب أن يفكروا في تناول المزيد من البروتينات النباتية أكثر من البروتينات الحيوانية".

وبحثت دراسة أخرى نشرت في مجلة BMJ، في مدى أثر التخلص من اللحوم الحمراء في غذاء الفرد، على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكثير من المكسرات والبذور والأسماك والخضروات والحبوب الكاملة، يبدو أفضل من اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء.

وقالت الدكتورة سارة بريور: "لا تحتاج إلى أن تكون نباتيا 100% للحصول على الفائدة المرجوة. يمكن تناول الفواكه والخضروات لتقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الأخرى أيضا، مثل مشكلات الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل".
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