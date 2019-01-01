محافظ كفر الشيخ: إزالة 32 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

أعلن محافظ كفر الشيخ أنه تمت إزالة 32 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2490 م2 خلال اليوم الثالث للموجة الـ13 لحملة استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة (حق الشعب) بمراكز "سيدي سالم" و"فوه" و"مطوبس" و"كفرالشيخ".



ووجه المحافظ باستمرار الحملة المكبرة لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين بها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التي تم قبولها لاستيفاء باقي الأوراق.



وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.