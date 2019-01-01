يوسف الشاهد: "التونسيون أثبتوا للعالم أنهم شعب استثنائي"

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن الشعب التونسي شيع الزعيم الراحل محمد الباجي قائد السبسي إلى مثواه الأخير، في جنازة وطنية مهيبة، تليق بذكرى الفقيد ومكانته، مضيفا إن التونسيين أثبتوا للعالم أنهم "شعب استثنائي في وطن استثنائي".



وعبّر الشاهد - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) - عن شكره لكل التونسيات والتونسيين الذين خرجوا في وداع السبسي "بشكل تلقائي، معبرين عن وحدتهم أمام المصاب الجلل، وجعلوا هذا اليوم، يوما فارقا في تاريخ بلادنا".



كما شكر المؤسستين العسكرية والأمنية على التنظيم المحكم وحسن التنسيق الذي سمح بإنجاح هذه الجنازة الوطنية المهيبة، منوها بالدبلوماسية التونسية "التي نجحت وفي وقت قصير في تنظيم استقبال ومغادرة الضيوف الذين جاؤوا لتقديم واجب العزاء، في ظروف طيبة".



وختم الشاهد تدوينته قائلا "إن هذا اليوم سيبقى علامة فارقة في تاريخ تونس، يوما برهن فيه التونسيين للعالم مرة أخرى أنهم شعب استثنائي في وطن استثنائي".