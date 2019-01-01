تشكيلة الزمالك ضد الأهلي المتوقعة «مباراة القمة»

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غدًا الأحد على ملعب برج العرب في ختام الدوري.





ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم أو "أيمن حفني" وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد