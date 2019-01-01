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مصر

رمزي الرميح يتهم عمرو موسى بالتآمر ضد ليبيا ويكشف السبب (فيديو)

السبت 27/يوليه/2019 - 10:26 م
عمرو موسى
عمرو موسى
أحلام عبدالرحمن
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اتهم المستشار رمزي الرميح مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، بالتآمر ضد ليبيا على وعد أن يتولى الرئاسة المصرية.

وقال الرميح خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن جامعة الدول العربية لم تصدر بيان استهجان واحد ضد التدخل السافر من تركيا تجاه ليبيا، وساهمت في إسقاط ليبيا، لأنه كان يرأسها عمرو موسى الذي تآمر ضد ليبيا.

وأضاف: "عمرو موسى كان موجود في ليبيا قبل مؤامرة  فبراير، وتآمر ضد دولة شقيقة لمصلحة تركيا وقطر، على أمل أن يتولى رئاسة مصر، وذلك وفقًا لتأكيد مسؤول استخباراتي روسي".

وأردف: "مصر لن تقبل رئيس يخون دولة عربية، وأمريكا ساهمت في مؤامرة 25 يناير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأنه رفض ضرب ليبيا من مصر، ورفض خيانة معمر القذافي".

ولفت إلى أن أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية الحالي، صرح بعد ذلك بأن الجامعة أخطأت عندما مررت قرار ضرب ليبيا، كما لفت إلى أن وزير خارجية بريطانيا قال لا تلوموا بريطانيا، وإنما لوموا جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

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