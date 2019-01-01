نصائح لحماية محرك سيارتك.. اتبعها للحفاظ عليه

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الضغط في كل الصمامات"Fluids"، ما يزيد من فرص حدوث تلف للمواسير والوصلات والخراطيم والـ«ردياتير»، بجانب مكونات التكييف ودورة التبريد والزيت كذلك.



ولتجنب الأضرار الناجمة عن هذا الضغط عليك بالفحص الدوري ومتابعة وجود أي سوائل أو زيوت تحت السيارة في أماكن انتظارها، وأيضًا حول أجزاء المحرك.



ويكون الفحص بالعين لنظام التبريد دور هام في الحفاظ على درجة حرارة المحرك ومنعها من الارتفاع وبالتالي تعطله، ويجب التأكد من عمله بكفاءة، لأن هذا النظام يشمل الـ«رادياتير» والـ«ثرموستات الميكانيكي» ومضخة المياه والخراطيم والوصلات.



كذلك لا ننسى دور سائل «coolant «الخاص بدورة التبريد المختلف على المياه العادية أو حتى المقطرة الخاصة، لأنه يتميز بمكونات ترفع درجة امتصاص الحرارة من المحرك وتحتفظ بذلك في درجات الحرارة العالية، كما تزيد من درجة غليان السائل عن المياه العادية ما يمنع التبخر السريع عند ارتفاع الحرارة.



ولا ننسى مواد مقاومة ومنع الصدأ كما أنه من الضروري الاستعانة بمواد «تزييتية» لأنها مهمة لطلمبة الماء للحفاظ عليها ولإطالة عمرها، بجانب ضرورة وجود لون واضح بهذا السائل الذي يساعد في كشف أي تسريب في الدورة بالعين المجردة.