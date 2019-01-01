السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

أوتو

نصائح لحماية محرك سيارتك.. اتبعها للحفاظ عليه

السبت 27/يوليه/2019 - 10:27 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد الضغط في كل الصمامات"Fluids"، ما يزيد من فرص حدوث تلف للمواسير والوصلات والخراطيم والـ«ردياتير»، بجانب مكونات التكييف ودورة التبريد والزيت كذلك.

ولتجنب الأضرار الناجمة عن هذا الضغط عليك بالفحص الدوري ومتابعة وجود أي سوائل أو زيوت تحت السيارة في أماكن انتظارها، وأيضًا حول أجزاء المحرك.

ويكون الفحص بالعين لنظام التبريد دور هام في الحفاظ على درجة حرارة المحرك ومنعها من الارتفاع وبالتالي تعطله، ويجب التأكد من عمله بكفاءة، لأن هذا النظام يشمل الـ«رادياتير» والـ«ثرموستات الميكانيكي» ومضخة المياه والخراطيم والوصلات.

كذلك لا ننسى دور سائل «coolant «الخاص بدورة التبريد المختلف على المياه العادية أو حتى المقطرة الخاصة، لأنه يتميز بمكونات ترفع درجة امتصاص الحرارة من المحرك وتحتفظ بذلك في درجات الحرارة العالية، كما تزيد من درجة غليان السائل عن المياه العادية ما يمنع التبخر السريع عند ارتفاع الحرارة.

ولا ننسى مواد مقاومة ومنع الصدأ كما أنه من الضروري الاستعانة بمواد «تزييتية» لأنها مهمة لطلمبة الماء للحفاظ عليها ولإطالة عمرها، بجانب ضرورة وجود لون واضح بهذا السائل الذي يساعد في كشف أي تسريب في الدورة بالعين المجردة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول إجراء من النني عقب العثور على جثة داخل فيلته

منذ يوم

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

منذ يوم

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

منذ يوم

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

ستوديو

أنس مكة يستعد لتصوير برنامج "مطبخ مكة"

سلامة: نجاح معرض الأهرام العقاري مؤشر على النمو.. فيديو

رئيس "الأهرام" يكشف أسباب "خناقة" معرض العقارات.. فيديو

مسؤولو الإسماعيلي عن قرعة البطولة العربية: نعد الجميع بأداء ونتائج جيدة

ads

رياضة

المحلي الموريتاني يعود بتعادل ثمين من الرأس الأخضر

أهلي بوعريريج الجزائري يهزم الشحانية القطري

مدرب نيوكاسل: هدف يونايتد ليس للبيع

بعد ديبالا.. يونايتد يستفسر عن نجم جديد من يوفنتوس

الرئيس نيوز

عضو بـ"الوطنية للإعلام": سنلجأ للمحاكم الدولية لمقاضاة قنوات "الإخوان"

رئيس صندوق "الإسكان الاجتماعى": تسليم 250 ألف وحدة للمستفيدين

"المالية" تعلن عن الحصيلة الضريبية.. الاثنين

بالفيديو: سما المصري لـمرتضى منصور: انت كداب.. واحترم سنك

منوعات

7 نصائح للسياحة بأقل تكلفة

"علا الفارس" تعلق على شائعات وفاتها

10 مشاريع مدهشة لديكور فناء المنزل الخارجي

موجة الحر تصل دول شمال أوروبا

كشكول

بالصور.. انتهاء تدريب معلمي التعليم الفني بالوادي الجديد المرشحة للجودة

"مجاهد": جهات أجنبية ستتعاون مع الوزارة في مراقبة جودة التعليم

بالفيديو.."مجاهد" يكشف خطة تطوير التعليم الفني في مصر

انطلاق الفوج الثاني لمعسكر المتميزات رياضياً

إسلام سياسي

أحزاب ألمانية تدرس إدراج الإخوان علي قوائم المنظمات الإرهابية

الإمارات تطرح 4 حلول لمكافحة الإرهاب وتعزيز التسامح في المجتمعات

وجدي غنيم يكفر "السبسي" ويصف منتقديه بـ"الذُباب"

إخواني منشق: الإخوان فضلوا 80 سنة يضحكوا علي الناس باسم الإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم اللبناني "شهيد" ضمن عروض "سينما المتوسط"

الأربعاء.. مناقشة "العجوز الذى كان يقرأ الروايات الغرامية" بالإسكندرية

سفر الروح

رحلة عبر الزمان

صفحتنا ع الفيس بوك